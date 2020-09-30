Ереван, , 15:06 — REGNUM Жители карабахского города Мартакерта гибнут в результате авиаударов со стороны Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян, передает 30 сентября «Sputnik Армения».

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Он подчеркнул, что противник стреляет по мирным людям. Под прицел взят Мартакерт, там погибли три человека и есть раненые.

Данные о погибших уточняются, добавил Погосян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре Азербайджана заявили о 14 мирных гражданах, погибших в Нагорном Карабахе в результате эскалации конфликта.

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