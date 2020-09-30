Багаевский район, Ростовская область, , 14:41 — REGNUM В станице Багаевской Ростовской области два человека погибли в результате падения дерева от сильного ветра. Дерево рухнуло на машину. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 сентября.

Трагедия произошла около полудня на улице Первомайской. Дерево упало на припаркованный у дома фургон Ford Transit. В результате два человека получили смертельные травмы. К ликвидации последствий ЧП был привлечён личный состав пожарно-спасательного гарнизона и местного аварийно-спасательного гарнизона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ветреная погода продержится на Дону до 1 октября. О разгуле стихии предупредили ранее и синоптики, и спасатели. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду.

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