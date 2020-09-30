Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 14:24 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему главному врачу ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Каменска-Шахтинского. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 30 сентября.

Установлено, что в период с 2016 года по 2018 год главврач вместе с главным бухгалтером похитили более 3,5 млн рублей, выделенные учреждению из региональной казны. Средства были перечислены в качестве зарплаты «мёртвым душам». Главврач стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подсудимому назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.