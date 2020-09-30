Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 14:01 — REGNUM Ситуация с аварийным разливом сырой нефти на территории села Хатанга в Красноярском крае признана чрезвычайной. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

С 22:00 (местное время) 29 сентября введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Зоной ЧС определена территория разлива.

Для установления причин разлива топлива в Хатангу прибудут представители управления по делам ГО и ЧС и прокуратуры. Также специалисты установят размер ущерба.

Напомним, разлив топлива произошёл при его перекачке с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края проводит на Таймыре проверку по факту разлива нефтепродуктов в реку и на почву. По данным ведомства, 27 сентября в реку Хатангу и на почву попало около тонны ГСМ.

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