Ярославль, 30 сентября 2020, 13:45 — REGNUM В 6 школах Ярославля на карантин по ОРВИ закрыто 11 классов. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля рассказала директор департамента образования мэрии Елена Иванова. По коронавирусу на карантин закрыты 10 классов в 8 школах, они переведены на дистанционное обучение.
Также в Ярославле полностью закрыта из-за ОРВИ школа № 18. Там заболели 15 педагогов и 245 учеников (из 1406).
Всего за сентябрь коронавирус был выявлен у учеников и педагогов в 23 школах Ярославля.
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