Штат Калифорния, США, , 13:44 — REGNUM Тимоти Рэй Браун, первый человек в мире, излечившийся от ВИЧ после редкой трансплантации костного мозга, умер в Калифорнии от онкологического заболевания, сообщает AMNA 30 сентября.

По словам его друга, Браун скончался после пятимесячной борьбы с лейкемией в возрасте 54 лет.

Браун стал известен как «берлинский пациент», потому что в 2007 году он был излечен от ВИЧ в столице Германии. Его случай дал многим надежду на то, что однажды лекарство от СПИДа будет найдено.