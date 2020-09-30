Тамбов, , 13:43 — REGNUM В Тамбове следователи устанавливают причины обрушения нескольких гаражей, под завалами которых 29 сентября нашли тело мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области.

На улице Монтажников произошло обрушение нескольких гаражей в кооперативе «Альфа». Причиной мог стать хлопок газа при ремонте автомобиля, оборудованного газовым баллоном. После обрушения спасатели под завалами нашли тело 66-летнего владельца гаража.

Следователи организовали доследственную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбове при взрыве газа погиб человек