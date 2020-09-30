Москва, , 13:43 — REGNUM В отношении руководителя международного центра МГУ Тамерлана Гасанова возбуждено очередное уголовное дело.

В этот раз речь идет о привлечении Гасанова к уголовной ответственности в рамках возбужденного в 2018 году в Швейцарии уголовного преследования (P/18 602/2018 — DWL) по причине доведения возглавляемого им учебного заведения до банкротства и причинения ущерба студентам этого элитного учебного заведения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2005 года находящийся в федеральном розыске с 1999 года Гасанов был задержан в Москве по подозрению в хищении $10 млн. После этого он покинул территорию РФ и приобрел вид на жительство в Швейцарии.

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