Париж, , 13:26 — REGNUM В столице Франции 30 сентября прогремел «мощный взрыв», который в итоге оказался звуком самолета. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, днем появилась информация о мощном взрыве в Париже, звук которого был настолько силен, что его слышали даже в парижских пригородах. При этом других подробностей произошедшего не приводилось.

Кроме того, хлопок, похожий на взрыв, попал в трансляцию матча Открытого чемпионата Франции по теннису между представителем Швейцарии Стэном Вавринкой и немцем Домиником Кёпфером.

При этом, как позднее сообщил со ссылкой на префектуру городской полиции телеканал BFMTV, звуки «взрыва в Париже» возникли из-за того, истребитель над городом преодолел звуковой барьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября гражданин Австралии и гражданин Великобритании погибли в результате взрыва снаряда времён Второй мировой войны на Соломоновых островах.