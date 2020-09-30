Чита, , 13:05 — REGNUM В Забайкальском крае вскрылся факт передачи различными частями взятки в размере 400 тыс. рублей главному врачу одного из государственных учреждений здравоохранения региона. Как сообщает пресс-служба забайкальского прокуратуры, деньги предназначались за возможность поставки медицинского оборудования для нужд больницы, в том числе — в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По данным следствия, мзду медику 2017−2020 гг. передал лично директор общества с ограниченной ответственностью «Орион». В связи с этим прокурор Забайкальского края возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения дела суд признал юридическое лицо виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере одного млн рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении главного врача учреждения здравоохранения и директора общества по обвинению в получении и передаче взятки находится в стадии расследования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, активизация правоохранительных органов по противодействию коррупционным деяниям в Забайкальском крае дала ощутимый результат. Всего за 8 месяцев этого года в регионе было зарегистрировано 171 преступление коррупционной направленности, что на 28,5% больше, чем за этот же период 2019 года (133), из которых 94 (77) факта взяточничества.

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