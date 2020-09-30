Сейлем, США, , 13:03 — REGNUM В результате происшествия со стрельбой с участием сотрудников полиции в американском штате Орегон погибли три человека, в том числе подозреваемый в стрельбе. Об этом 30 сентября сообщается в пресс-релизе полиции штата.

Как говорится в пресс-релизе, приводимом РИА Новости, инцидент случился днем 28 сентября, когда в полицию поступил вызов о возможном захвате заложников в одном из домов и на место происшествия выехали правоохранители.

Также уточняется, что на месте сотрудники офиса шерифа начали переговоры с подозреваемым — 34-летним Хесусом Лопесом-Тиноко — пытаясь решить ситуацию мирным способом, но услышав выстрелы ворвались внутрь и один из них при этом открыл стрельбу.

Внутри дома полицейские нашли тела 24-летней женщины и 11-летнего мальчика, скончавшихся от огнестрельных ран, а также раненую 43-летнюю женщину, которая была доставлена в больницу, и оставшегося невредимым 13-летнего мальчика. Также сотрудники полиции обнаружили тело подозреваемого Лопеса-Тиноко, который, как предполагается, покончил с собой.

Кроме того, сообщается, что открывший огонь помощник шерифа, «согласно протоколу, отправлен в административный отпуск» и что в настоящее время идет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в центре обработки заказов американской компании Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, один человек погиб и ещё один пострадал.