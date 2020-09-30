Кемерово, , 12:56 — REGNUM В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы кемеровского города Топки, которую обвиняют в истязаниях дочерей. Дело возбуждено по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — «Истязание, совершенное в отношении двух лиц и заведомо несовершеннолетнего». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с апреля по май 2020 года женщина по малозначительным поводам систематически избивала пятилетнюю и шестилетнюю дочерей. Женщина требовала от девочек неукоснительного подчинения и послушания. Также установлен факт, что, когда дети пожаловались матери на сыпь, она не стала выяснять причину её появления или обращаться к врачам, и прижгла высыпания тлеющей сигаретой.

«Необходимо отметить, что женщина злоупотребляла спиртными напитками. Так, находясь в гостях в компании малознакомых людей, она в течение нескольких дней распивала спиртное, дети в это время находились в этом же доме, но были без присмотра взрослых, а затем обвиняемая, оставив детей, ушла из жилища. Понимая, что в отсутствие матери вся ответственность за детей ложится на них, о произошедшем они сообщили в правоохранительные органы. Детей изъяли и поместили в социальное учреждение», — уточнили в СКР.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.