Варшава, , 12:54 — REGNUM 29 сентября полиция Свентокшиского воеводства Польши задержала 23-летнего гражданина Украины, которого подозревают в смертельном ДТП. По данным следствия, он был за рулем автомобиля и сбил велосипедиста, который скончался. Украинец сбежал с места преступления. Теперь он был временно арестован. Об этом передает Dziennik.

Сообщается, что авария произошла во вторник, 22 сентября, на возле городка Велька-Вес на трассе Скаржиско-Каменна — Стараховице. Легковой автомобиль, за рулем которого по версии следствия сидел украинец, сбил велосипедиста. Водитель уехал с места происшествия. В результате ДТП 20-летний поляк, житель коммуны Вонхок, скончался из-за полученных травм.

Кроме того, ранее полицейские из Стараховиц задержали еще двоих граждан Украины. Мужчины в возрасте 21 и 41 лет подозреваются в помощи преступнику избежать уголовной ответственности.

Предполагаемый преступник, являющийся гражданином Украины, был задержан во вторник 29 сентября решением районного суда в Стараховицах. Он будет находить под арестом три месяца. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. В отношении его соотечественников были применены более мягкие меры пресечения в виде полицейского надзора и запрета на выезд из страны. За помощь преступнику избежать уголовной ответственности Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.