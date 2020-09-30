Салехард, , 12:48 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, который сбил на пешеходном тротуаре женщину с коляской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Напомним, ДТП произошло днём 28 сентября в Салехарде на улице Зои Космодемьянской у здания городской полиции. В результате наезда ребёнок получил перелом бедренной кости и госпитализирован.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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