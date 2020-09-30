Красноярск, , 12:47 — REGNUM Красноярский бизнесмен и экс-депутат краевого Заксобрания Анатолий Быков заявил, что после ареста с его банковского счета пропало свыше 6 млн рублей.

«Слушайте, ну я по рукам и ногам связан. Взяли ограбили меня. Я назову (сумму), украли больше шести миллионов», — сказал он на заседании Железнодорожного районного суда Красноярска по продлению меры пресечения.

Он добавил, что его телефон при этом находился в следственном изоляторе.

«Я думаю, там не без участия банка (все произошло)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года. В начале сентября текущего года ему было предъявлено обвинение в организации убийства в 1994 году. Также продолжается расследование уголовных дел о руководстве Быкова преступным сообществом и организации заказного убийства.

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