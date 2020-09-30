Новосибирск, , 12:46 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка по факту гибели рабочего на объекте в Калининском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что сегодня днём, 30 сентября, на строительном объекте по улице Танковая на строительном кране было обнаружено тело монтажника 1981 года рождения.

«По предварительным данным, при демонтаже крана произошла поломка, в следствии чего потерпевшего зажало между секцией и башней крана на высоте 60 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте», — отметили в СКР.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти пострадавшего.