Чита, , 12:23 — REGNUM В Забайкальском крае вновь наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19. По словам главы региона Александра Осипова, территория стала лидером по количеству заболевших стране, и Дальневосточном федеральном округе. Его слова сегодня, 30 сентября, цитирует пресс-служба регионального правительства.

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«В этой ситуации необходимо выработать решения, чтобы сбить темп роста, максимально защитить жизнь и здоровья людей и не нанести ущерба экономике», — подчеркнул глава края.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, темпы прироста заболеваемости COVID-19 за последние сутки составили 1,3%, в Российской Федерации — 0,7%. По её словам, за прошедшую неделю данный показатель в регионе составил 32%.

При этом Светлана Лапа отметила, что заболеваемость среди детского населения остается на уровне июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 29 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 6342 человека, причём 80 из них добавились только за последние сутки. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента.

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