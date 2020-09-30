Марнеули, Грузия, , 12:20 — REGNUM В Грузии 30 сентября неизвестные избили эксперта по проведению выборов Темура Шубитидзе, представляющего правящую партию «Грузинская мечта». Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, Шубитидзе в Марнеули края Нижняя Карталиния ехал на автомобиле на работу, когда в него врезалась другая машина. Сообщается, что из нее вышли трое мужчин и избили представителя правящей партии.

В соцсетях распространяется видео, на котором Шубитидзе везут в машине скорой помощи.

Стоит отметить, что в последние дни в Нижней Карталинии происходит открытый конфликт между сторонниками «Грузинской мечты» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

28 сентября в селе Нахидури Болнисского муниципалитета в драке между политическими активистами пострадали два представителя правящей партии. А 29 сентября в Марнеули во время потасовки получили травмы два члена ЕНД, а также журналист. Каждая из сторон обвиняет оппонентов в нападении.

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