Чита, , 12:12 — REGNUM Теперь уже бывший министр сельского хозяйства Забайкальского края и его заместитель уличены в превышении должностных полномочий при выплате субсидий аграриям, пострадавшим от засухи в 2016-м году. Как сообщил сегодня, 30 сентября, начальник отдела прокуратуры края Семен Писаренко, Ингодинский районный суд Читы признал их виновными и назначил наказание в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий на срок 4 года 6 месяцев каждому.

Из материалов прокурорской проверки, осуществленной в 2018 году, выяснилось, что годом ранее чиновники вмешались в деятельность семи предпринимателей края — сельхозтоваропроизводителей, которые ранее получили через региональный Фонд поддержки и развития агропромышленного комплекса субсидии из федерального бюджета для возмещения ущерба от засухи.

Они инициировали принятие незаконного решения о досрочном погашении этих субсидий, что повлекло их изъятие на сумму свыше 10 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.