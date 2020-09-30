Орел, , 12:10 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 85 млн рублей в ОАО «Орелгортеплоэнерго» утверждено прокуратурой Орловской области. Дело будет направлено в суд, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова 30 сентября. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере предстанет бывший генеральный директор ООО «321 Военно-строительное управление».

По версии следствия, обвиняемый в период с марта 2016 года по февраль 2017 года оформлял займы у ОАО «Орелгортеплоэнерго», общая сумма займов составила более 85 млн рублей. Возвращать деньги, считают следователи, он не собирался.

«С целью сокрытия совершенного преступления, а также для невозможности возврата полученных заемных средств обвиняемый от лица ООО «321 ВСУ» заключил с юридическим лицом, фактически не осуществляющим никакой финансово-хозяйственной деятельности, договор купли-продажи векселей на получение от должника указанной в них суммы», — уточнила представитель надзорного ведомства.

Уголовное дело отправится в суд после вручения обвинительного заключения фигуранту дела.

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