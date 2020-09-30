Красноярск, , 12:01 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска 30 сентября продлил арест красноярскому бизнесмену и экс-депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Арест продлён на два месяца и четыре дня — до 6 декабря 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года. В начале сентября текущего года ему было предъявлено обвинение в организации убийства в 1994 году. Также продолжается расследование уголовных дел о руководстве Быкова преступным сообществом и организации заказного убийства.

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