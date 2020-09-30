Чита, , 11:43 — REGNUM Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор в отношении 47-летнего жителя Читинского района Забайкальского края Сергея Никулина. Как сообщает сайт региональной прокуратуры, за убийство женщины, совершенное с особой жестокостью, он проведёт в колонии строгого режима 17 лет.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал заместитель прокурора Забайкальского края Талех Магомедов.

Как уже сообщало ИА, трагедия произошла в начале июня 2019 года на одном из дачных участков с. Тасей Читинского района. Ей предшествовали алкогольное возлияние и ссора, в ходе которой мужчина нанес своей сожительнице несколько ударов, от которых она упала на землю, где тлела листва и сухая трава.

Тогда злоумышленник набросал на женщину сухую листву и облил её тело бензином. Смерть наступила от полученных телесных повреждений и ожогов тела, а также последовавшего за ними травматического шока.

После совершения убийства мужчина спрятал её труп в месте складирования мусора. В судебном заседании он не признавал свою вину. Тем не менее, Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в соответствии с позицией представителей надзорного ведомства отклонил доводы жалобы и оставил назначенное приговором наказание без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Забайкалья сжёг жену живьём