Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Истребитель F-35B третьего авиакрыла Корпуса морской пехоты США разбился из-за того, что во время заправки в воздухе в небе штата Калифорния задел самолет-заправщик KC-130J. Об этом 30 сентября сообщается на странице авиакрыла в соцсети Twitter.

«В ходе маневра дозаправки F-35B произошел контакт с KC-130J, что привело к крушению F-35B», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что пилот истребителя успешно катапультировался и в данный момент получает медицинскую помощь.

Кроме того, отмечается, что самолет-заправщик KC-130J соверши посадку около аэропорта города Термаль, члены его экипажа не пострадали. Причина произошедшего крушения F-35B в настоящее время расследуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября аварийное приземление совершил вертолет UH-60 Black Hawk ВВС Японии в северо-восточной японской префектуре Мияги.