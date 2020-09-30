Салехард, , 11:02 — REGNUM На Ямале пациент устроил дебош в больнице и напал на полицейских. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 18 сентября 2020 года днём в больнице посёлка Тазовский 25-летний мужчина стал кидаться на медперсонал. Врачи вызвали полицейских. Тогда буйный пациент стал отбиваться от стражей порядка руками и головой.

Участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие. В результате нападавший получил ранение в бедро. Пуля прошла навылет по касательной и задела сотрудника медучреждения. Обоим оказана медицинская помощь.

Как выяснилось, буйный ранее судимый мужчина находился под воздействием наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По решению суда он взят под стражу.

Также будет дана юридическая оценка действиям сотрудника полиции, применившего табельное оружие.