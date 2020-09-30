Киев, 30 сентября 2020, 10:53 — REGNUM На Украине эксплуатируются 53 самолёта подобных тому, который разбился 25 сентября 2020 года недалеко от Чугуева. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия (ГП) «Антонов» 29 сентября на странице в социальной сети Facebook.
В пресс-службе рассказали, что самой старой из этих машин 48,5 лет, а самой новой — 35 лет и один месяц. В компании заверили, что самолёты обслуживаются согласно регламенту каждые 500±50 лётных часов.
Напомним, 25 сентября 2020 года в Харьковской области разбился самолёт Ан-26 с 27 людьми на борту. Одному пассажиру удалось выжить в авиакатастрофе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мать погибшего штурмана в Харьковской области рассказала, что её сын знал о технических неисправностях самолёта и много раз её об этом говорил.
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