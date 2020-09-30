Варшава, , 10:30 — REGNUM В Управлении водного хозяйства Польши 30 сентября сообщили, что за последний месяц в Вислу попали 300 тонн азота и 30 тонн фосфора. Они вылились в реку вместе со сточными водами вследствие аварии на очистных сооружениях. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По сообщениям Управления водного хозяйства, до тех пор, пока не был остановлен аварийный сброс неочищенных сточных вод в Вислу из-за отказа системы их перекачки на очистные сооружения «Чайка» в Варшаве, в период с 29 августа по 22 сентября в Вислу попало более 5 миллиардов литров сточных вод. В их составе оказалось 300 тонн азота и более 30 тонн фосфора.

Авария привела в том числе к загрязнению чистых и даже охраняемых природных территорий. Они были также загрязнены городскими неочищенными сточными водами, которые могут содержать тяжелые металлы, моющие средства и различные вещества, которые обычно очищают путем химической очистки.

«Объем сточных вод и время их воздействия на реку и окружающую среду могут повлиять на места обитания птиц или рыб. В результате сброса вод были загрязнены многие территории, в том числе Долина Нижней Вислы, Долна Висла-Нешавска, Кампиносский национальный парк или Хелминский ландшафтный парк», — сообщили в Управлении водного хозяйства.