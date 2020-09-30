Северобайкальский район, Бурятия, , 10:29 — REGNUM В МВД по Бурятии начали служебную проверку в отношении сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, если его вина будет доказана, то он понесёт наказание в соответствии с законодательством.

Отмечается, что 11 августа в отдел полиции по Северобайкальскому району доставили ранее судимую 51-летнюю женщину по подозрению в краже двух телефонов. Против неё было возбуждено уголовное дело.

«10 сентября женщина обратилась в медицинское учреждение с ушибом предплечья, после чего заявила, что месяц назад данное повреждение нанёс ей сотрудник уголовного розыска МО МВД России «Северобайкальский» при задержании», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время сам оперативник стал фигурантом уголовного дела за превышение полномочий. По данным следствия, подозреваемый в присутствии двух подчинённых применил к женщине насилие в ходе допроса.

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