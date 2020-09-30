Иркутск, , 10:21 — REGNUM В Иркутской области заключены под стражу пятеро мужчин, которые подозреваются в незаконной добыче и последующей реализации особо ценных краснокнижных птиц. Как сообщает региональное СУ СК РФ, уголовное дело было возбуждено после того, как выяснилось, что двое мужчин, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода, ведут браконьерскую охота в степной местности Эхирит-Булагатского района.

Пойманная в Иркутской области краснокнижная птица СКР

В ходе осмотра их транспортного средства были обнаружили ловушки, а также голуби, используемые в качестве приманки для хищника. В дальнейшем, следователями СК России совместно с сотрудниками полиции при взаимодействии ОМОН управления Росгвардии в Иркутске были задержаны еще трое участников преступной группы. «В съемной квартире, где проживали подозреваемые, сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух птиц семейства соколиных.

В ходе обыска изъяты приспособления для ловли птиц, шапочки-«клобучки» и бинокль», — пояснили в СКР. Там не исключают, что злоумышленники намеревались тайно вывезти птиц за пределы страны для последующей реализации коллекционерам и любителям соколиной охоты.

Для этого они использовали специально подготовленный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещенный в багажном отделении автомобиля. Сегодня, 30 сентября, следователь СК России вместе с орнитологом выпустили краснокнижного сокола — сапсана в естественную среду обитания, вторая птица осталась под наблюдением специалистов.