Северобайкальский район, Бурятия, , 10:19 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии задержан 29-летний сотрудник уголовного розыска местного отдела полиции по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 10 августа он допрашивал в кабинете 51-летнюю местную жительницу в рамках дела о краже мобильных телефонов. Женщина отказывалась признавать вину.

«Заместитель начальника отдела уголовного розыска в присутствии двух подчиненных сотрудников применил к женщине насилие, принуждая дать признательные показания о краже телефонов. После подписания процессуальных документов запуганную женщину отпустили», — отметили в ведомстве.

Через месяц женщина обратилась к врачам из-за болей, вызванных причинёнными повреждениями, а также написала заявление на сотрудника.

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