Брейтово, Ярославская область, 30 сентября 2020, 10:11 — REGNUM В селе Брейтове Ярославской области остановлена учёба в местной средней школе. Об этом сообщили в департаменте образования региона. Причиной стала «сложная эпидемиологическая обстановка».
В сообщении власти не употребляют слово «коронавирус», но говорят о проведении в здании дезинфекции, которая обычно сопровождает заражение COVID-19. Всего в школе обучаются 495 детей, работают 62 педагога.
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