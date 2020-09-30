Брейтово, Ярославская область, , 10:11 — REGNUM В селе Брейтове Ярославской области остановлена учёба в местной средней школе. Об этом сообщили в департаменте образования региона. Причиной стала «сложная эпидемиологическая обстановка».

Брейтово

«С целью предупредить дальнейшее распространение инфекции педагоги и школьники уходят на карантин сроком на одну неделю. Учебные программы будут скорректированы, рассматривается вопрос о частичном введении дистанционного обучения по отдельным направлениям», — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В сообщении власти не употребляют слово «коронавирус», но говорят о проведении в здании дезинфекции, которая обычно сопровождает заражение COVID-19. Всего в школе обучаются 495 детей, работают 62 педагога.

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