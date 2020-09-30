Уфа, , 10:18 — REGNUM Жители Башкирии обеспокоены высыханием озера Ургун и превращением его в болото. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба общероссийского народного фронта в республике.

По сообщению пресс-службы ОНФ, в Учалинском районе жители бьют тревогу по поводу того, что когда-то одно из крупных озер региона постепенно превращается в болото. Кроме этого, водоем начал высыхать: в 2020 году вода ушла от берега на 5 метров.

Отмечается, что впадающие в озеро родники засорились и не питают его, что ведет к заиливанию водоема.

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкирии Мурада Шафикова, озеро покрылось сине-зелеными водорослями, которые выделяют токсины и представляют опасность как для людей, так и животных. Поэтому министерству экологии Башкирии нужно принять срочные меры по спасению Ургуна.

В связи с этим активисты ОНФ в Башкирии передали обращение в республиканское министерство экологии и природопользования с просьбой разработать комплекс мер по оздоровлению озера.

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