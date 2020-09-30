Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:07 — REGNUM На Ямале уволен директор муниципального сельскохозяйственного предприятия «Мужевское» из посёлка Горковское Шурышкарского района, которого уличили в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что директор МУП более двух лет одновременно являлся одним из учредителей ООО СП «Горковское». При этом он не уведомил районные власти о своей коммерческой деятельности.

Кроме того, МУП «Мужевское» приобрело за 18,75 млн рублей комплекс по убою и первичной переработке северных оленей. Данный комплекс в декабре 2019 года на три месяца был передан в безвозмездное пользование коммерческой фирме «Горковское».

За муниципального имущества в коммерческих целях, прокуратура потребовала уволить директора МУП «Мужевское». За причастность к длительному нарушению антикоррупционного законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены начальники управления имущества и кадрово-правового управления администрации Шурышкарского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с утратой доверия был уволен директор муниципального предприятия «Партнёр» из посёлка Горковское, который помог выиграть тендер на поставку дров своему отцу.

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