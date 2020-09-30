Соледар, ДНР, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении боевики ВСУ выпустили две гранаты из РПГ, а на мариупольском направлении выпустили три мины калибра 82 мм и одну гранату из подствольного гранатомёта.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/ населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Ленинское», — сказано в сообщении.

Обстрелы обошлись без жертв среди мирных жителей и разрушений.

Напомним, сутками ранее украинские силовики обстреляли посёлок шахты 6/7 в Горловке.

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