Соледар, ДНР, 30 сентября 2020, 09:59 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском направлении боевики ВСУ выпустили две гранаты из РПГ, а на мариупольском направлении выпустили три мины калибра 82 мм и одну гранату из подствольного гранатомёта.
Обстрелы обошлись без жертв среди мирных жителей и разрушений.
Напомним, сутками ранее украинские силовики обстреляли посёлок шахты 6/7 в Горловке.
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