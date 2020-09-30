Казань, , 09:58 — REGNUM В Татарии Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме, выявляя нарушителей правил дорожного движения. К такому решению пришли на фоне возросшего числа аварий, сообщили в ведомстве.

На республиканских дорогах только за 25 дней в сентябре погибли 32 человека. В основном это наезды на пешеходов, особенно в темное время суток, выезд на встречную полосу и опрокидывание автомобилей. Патрули ГИБДД будут усилены как в городах, так и в районах республики. Кроме лихачей, лиц в нетрезвом состоянии за рулем и лишенных прав под пристальный взор инспекторов попадут автомобили, перевозящие детей. Их будут проверять на наличие ремней безопасности и кресел.

ГИБДД по РТ призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.

ИА REGNUM ранее сообщало, в промзоне города Нижнекамска в трех километрах от Соболековского кольца 25 сентября произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. ДТП произошло в 09:00 по местному времени, столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «ГАЗ-66». Удар пришелся в заднюю правую дверь легковушки. 24-летний водитель легкового авто получил травмы, его госпитализировали в больницу и перевели в реанимацию. Пассажиры «Лада Гранта» — 3-летний ребенок и его мать сидели на заднем сиденье и погибли на месте. 41-летний водитель большегруза пострадал незначительно.

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