Каменский район, Ростовская область, , 09:47 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области руководство детско-юношеской спортивной школы «Олимп» попалось на поборах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В рамках проведённой проверки выяснилось, что добровольные пожертвования родителей не оформляются, на сайте школы информации о денежных взносах нет. Кроме того, воспитанники тренируются на спортобъектах, не получивших лицензию.

Заведующему отделом образования администрации Каменского района внесено представление об устранении нарушений, принятии мер по соблюдению закона при оказании образовательных услуг. В отношении директора школы и юридического лица возбуждены дела по ч. 2 ст.19.20 КоАП РФ «Нарушение лицензионных требований».

«Выявленные нарушения устранены, проводится лицензирование всех спортивных объектов. Работа в данном направлении поставлена прокуратурой на контроль», — уточнили в надзорном ведомстве.