Ереван, , 09:46 — REGNUM Два азербайджанских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в небе над Степанакертом в ночь на 30 сентября ВС Армении. Об этом 30 сентября сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Ночью над Степанакертом были сбиты два беспилотника ВС Азербайджана», — написала в своем сообщении пресс-секретарь минобороны Армении.

Также она уточнила, что в настоящее время по всей линии фронта ведутся артиллерийские бои.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к Армении и Азербайджану о немедленном прекращении огня в Нагорном Карабахе обратился Совет Безопасности ООН.