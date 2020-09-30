Хо, , 09:40 — REGNUM Боевики, предположительно являющиеся членами сепаратистской группировки, напали на автобусную станцию и сожгли один автомобиль в городе Хо региона Вольта на юго-востоке Ганы. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ.

По словам корреспондентов, нападавшие открыли огонь по автостанции во вторник, 29 сентября. Боевики держали охранника под дулом пистолета, пока они избивали нескольких водителей автобусов.

Силы безопасности были развернуты для восстановления правопорядка на станции.

По сообщениям СМИ, в пятницу, 25 сентября, боевики атаковали два полицейских участка и вступили в перестрелку с сотрудники Службы безопасности, убив одного человека и ранив пятерых других. Сепаратисты также похитили 10 автоматов АК-47 и полицейскую машину.

Отмечается, что недавняя череда атак может представлять серьезную угрозу национальной безопасности в Гане в преддверии всеобщих выборов в декабре.