Уфа, , 09:38 — REGNUM Заблудившегося в лесу мужчину нашли в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 29 сентября к спасателям по телефону обратился мужчина 1971 года рождения. Он сообщил, что решил прогуляться в лесу в Туймазинском районе, поэтому вышел из с. Леонидовка в с. Чапаево, но заблудился. После этого связь с мужчиной пропала.

Спасатели срочно выехали на его поиски. В результате ближе к вечеру им удалось найти мужчину. От медицинской помощи он отказался.

Сообщается, что за прошлую неделю спасатели получили 12 обращений о 23 гражданах, включая 5 детей, заблудившихся в лесу. Все они были найдены.

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