Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, у грузовика «КамАЗ» открылся кузов во время движения, и он задел путепровод. Мост обрушился, водитель, по предварительным сведениям, скончался.

Надзорное ведомство выявит причину обрушения моста, время его последнего ремонта или обследования на предмет устойчивости. Будет проверено, как ответственными лицами соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения.

Наконец, работники прокуратуры уточнят состояние грузовика. Надзорное ведомство интересует, проходило ли транспортное средство техосмотр перед выездом.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по трассе М-5, где и обрушился мост, уже восстановлено.

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