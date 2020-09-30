Сальский район, Ростовская область, , 09:23 — REGNUM Главный архитектор Сальского района (Ростовская область) попал под следствие за махинации с землёй. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, чиновник в интересах третьего лица выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию для последующего оформления права собственности на земельный участок на улице Волгодонской в Сальске. При этом осмотр объекта капитального строительства проведён не был, а строение не соответствовало фактически поданным документам. Муниципалитету был причинён ущерб на сумму почти 900 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».