Уфа, , 09:20 — REGNUM 17-летний юноша, лошадь и два жеребенка погибли во время дорожной аварии на трассе в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает главный государственной инспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла ночью 29 сентября в Дуванском районе. Автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 20-летний мужчина, на втором км автотрассы Дуван — Лемазы наехал на лошадь с двумя жеребятами.

Отмечается, что авария произошла во время сильного тумана. В ДТП погиб 17-летний пассажир автомобиля, а также животные. Травмы получили 18-летний парень, а также две девушки, 18 лет и 17 лет.

Было установлено, что водитель был в нетрезвом состоянии, у него не было водительских прав.

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