Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге восстановили движение транспорта по трассе М-5, где рухнул надземный пешеходный переход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Трасса соединяет Екатеринбург с Челябинском, и её перекрыли после крушения пешеходного моста. По предварительной информации, у проезжавшего по трассе КамАЗа открылся кузов. Путепровод оказался задет, после чего рухнул на грузовик.

Обрушившийся переход удалось оперативно поднять. В данный момент движение идёт в обе стороны трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным сведениям, водитель грузовика скончался от полученных травм.

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