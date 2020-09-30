Самара, , 09:08 — REGNUM Директора образовательного учреждения, подозреваемого в получении взятки, уволили в связи с утратой доверия в г. Самаре. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в июле текущего года подозреваемый получил 144 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был незаконно зачислить двух абитуриентов в «Поволжский государственный колледж» для обучения по специальности «Право и организация социального обеспечения».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

После внесения областной прокуратурой представления министру образования области директор колледжа был уволен в связи с утратой доверия. Расследование дела продолжается.

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