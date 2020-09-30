Сургут, Югра, , 08:56 — REGNUM В Югре при содействии Росгвардии изъято свыше 12 тонн немаркированного подпольного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по ХМАО.

Склад подпольного алкоголя Пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому автономному округу ©

По данным Росгвардии, двое предпринимателей из Сургута незаконно приобрели партию немаркированного алкоголя на общую сумму более одного миллиона рублей. Запрещённую спиртосодержащую продукцию они поставляли небольшие торговые точки города.

В ходе задержания, на складах, арендуемых бизнесменами, обнаружено 12 тысяч литров крепкого алкоголя. Здесь же нашлись и бирки для бутылок с логотипом учреждения, занимающегося стандартизацией и проведением экспертиз качества.