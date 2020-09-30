Сунжа, Ингушетия, , 08:52 — REGNUM В Ингушетии произошел пожар в городе Сунжа. При пожаре погиб мужчина. В настоящее время причины возгорания уточняют специалисты МЧС, сообщили 30 сентября в спасательном ведомстве.

Инцидент произошел накануне, около 18:00. На улице Мира на окраине Сунжи загорелось жилое помещение на территории фермы. В результате пожара получил тяжелые ожоги мужчина, спасти которого не удалось, пишет интернет-газета «Ингушетия»

В региональном управлении МЧС уточнили, что прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что горит жилой вагончик площадью 16 кв. м. К тушению огня были привлечены несколько пожарных расчетов, которые предприняли все меры для предотвращения распространения огня на близлежащие жилые строения.