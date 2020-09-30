Оренбург, , 08:40 — REGNUM В Оренбурге ранним утром 30 сентября сгорели восемь легковых автомобилей, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, крупный пожар произошел на ул. Комсомольской. Информация о возгорании поступила дежурному диспетчеру в 04:23 по местному времени (02:23 мск). На тушение огня ушло чуть более получаса. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Травмированных и погибших нет. В ликвидации ЧП задействовали шесть пожарных и две спецмашины.

Причина пожара устанавливается. Проводится дознание.