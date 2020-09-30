Джакарта, , 08:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на севере Ватату в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что землетрясение произошло в среду, 30 сентября 2020 года около 00:33 по местному времени.

«Эпицентр находился в море, в 6 км к северу от Ватату. Землетрясение произошло на глубине 8 км», — отмечает источник.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.