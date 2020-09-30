Тбилиси, , 08:33 — REGNUM В грузинском городе Марнеули в крае Нижняя Карталиния вечером 29 сентября произошла драка, в которой пострадали сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и представители СМИ. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил журналистам глава департамента полиции края Лаша Гогниашвили.

Он уточнил, что в ходе происшествия пострадали двое представителей ЕНД и журналист оппозиционного телеканала «Мтавари архи». Также оператору «Общественного телевидения» сломали камеру.

Гогниашвили отметил, что пока никого не задержали, так как у правоохранителей нет полной информации для установления подозреваемых.

«МВД делает все для обеспечения общественного порядка как в городе Марнеули, так и во всей Грузии. Всякого рода следственные действия будут произведены незамедлительно», — сказал представитель полиции.

Кандидат в мажоритарные депутаты от ЕНД Азер Сулейманов заявил журналистам, что на его соратников якобы напали представители правящей партии «Грузинская мечта». Он рассказал, что пострадали состоящие в «Нацдвижении» отец и сын Гиви и Лаша Квеладзе, а также был поврежден их автомобиль.

Напомним, в селе Нахидури Болнисского в том же крае Нижняя Карталиния 28 сентября произошло столкновение между сторонниками «Грузинской мечты» и ЕНД. Тогда пострадали два представителя правящей партии.

Стоит отметить, что в Грузии на 31 октября запланированы выборы в парламент.

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