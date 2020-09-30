Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура ведёт проверку по факту выхода ученика восьмого класса школы № 22 на карниз третьего этажа учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 29 сентября утром. В школе была перемена. И в этот момент один из подростков вышел на карниз через открытое окно в классе.

Уже установлено, что в данный момент времени учителей в классе не было, а значит и контроля за детьми тоже. Проверку ведёт прокуратура Орджоникидзевского района города. Выясняются обстоятельства инцидента, а действиям сотрудников школы предстоит дать должную оценку. По итогам проверочных мероприятий будут приняты соответствующие меры реагирования.