Сиэтл, США, , 08:08 — REGNUM В результате стрельбы, которую неизвестный открыл в центре обработки заказов американской компании Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом 30 сентября сообщает газета Florida Times-Union.

Как сообщают журналист издания, по данным местной полиции, инцидент случился около 19:45 по местному времени (02:45 30 сентября мск) и по прибытии сотрудников правоохранительных органов на место происшествия, последние обнаружили там двух раненых.

Также уточняется, что раненая женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина был доставлен в больницу, при этом его состояние не уточняется. В настоящее время идет выяснение причин и обстоятельств трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Уотерлу (штат Айова, США) в результате стрельбы, открытой 26 сентября в центральной части города, один человек был убит и ещё 11 получили ранения.